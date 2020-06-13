Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.
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с чего всё началось

Кому в России повысят пенсии с 1 июля: новые льготы, индексация для работающих пенсионеров

Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.
ФАН10 июня в 13:28

Подробнее о событии

С 1 июля в России проиндексируют выплаты некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля

Lenta.ru13:50

В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения

Актуальные Новости11 июня в 01:30

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24

Стало известно, что изменится в жизни российских пенсионеров с 1 июля

ФедералПресс11 июня в 04:23

Новые льготы, индексация для работающих и опекунов. Как изменятся пенсии россиян с 1 июля?

Life.ru12:53

В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения

Дни2411 июня в 00:14
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
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Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о «следующих шагах», которые ее страна предпримет в отношении Южной Кореи.
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
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Общество

Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.
Вести.Ru 08:34
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Энергетика

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
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Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Куценко выступил в поддержку Ефремова

Газета.Ru 13:01
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В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Общество

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
РИА Новости 05:48
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В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
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В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Neva.Today 10 июня в 14:50
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СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

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Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West разворачивается на западном побережье бывшего США. В игре будут как подводные уровни, так и новые противники.
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«Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре

Нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью «Зенита».
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Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США

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В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

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В Китае на шоссе взорвался бензовоз

Российская газета 08:51
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.
Вести.Ru 12:18
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Общество

Дагестан с 15 июня переходит на 1 этап снятия ограничений

Дагестан начиная с 15 июня переходит на первый этап снятия режима ограничительных мер.
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Политика

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
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В Казани потушили пожар на газохранилище

РИА Новости 09:41
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Политика

Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 11 июня в 16:45
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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