Общество
ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.
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с чего всё началось
Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.ФАН10 июня в 13:28
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
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Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула
Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о «следующих шагах», которые ее страна предпримет в отношении Южной Кореи.
Известия 10:54
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым
Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.
Вести.Ru 08:34
Энергетика
Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня
Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
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Шоу-бизнес
Куценко выступил в поддержку Ефремова
Газета.Ru 13:01
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Общество
Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
РИА Новости 05:48
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Кино
В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
Neva.Today 10 июня в 14:50
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
РИА Новости 14:29
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Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Horizon Forbidden West разворачивается на западном побережье бывшего США. В игре будут как подводные уровни, так и новые противники.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Футбол
«Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре
Нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью «Зенита».
Бомбардир.ру 02:36
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США
Аргументы и Факты 14:18
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
REGNUM вчера в 07:03
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов
Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.
Вести.Ru 12:18
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Дагестан с 15 июня переходит на 1 этап снятия ограничений
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Зори Табасарана 13:27
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Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию
Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
Вести.Ru вчера в 06:45
Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
РИА Новости 09:41
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 11 июня в 16:45
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41