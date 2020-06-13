Июль 2020 года может принести некоторым категориям российских пенсионеров заметную денежную прибавку. Кроме того, депутаты готовы рассмотреть возможность восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам.

с чего всё началось

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

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