Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.
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с чего всё началось

Кому в России повысят пенсии с 1 июля: новые льготы, индексация для работающих пенсионеров

Июль 2020 года может принести некоторым категориям российских пенсионеров заметную денежную прибавку. Кроме того, депутаты готовы рассмотреть возможность восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам.
ФАН10 июня в 13:28

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С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы

Комсомольская правда13:03

Новые льготы, индексация для работающих и опекунов. Как изменятся пенсии россиян с 1 июля?

Life.ru12:53

В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения

Актуальные Новости11 июня в 01:30

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24

Стало известно, что изменится в жизни российских пенсионеров с 1 июля

ФедералПресс11 июня в 04:23

Пенсионеров с 1 июля ждут сюрпризы: новые льготы, индексация для работающих

Московский Комсомолец07:04

В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения

Дни2411 июня в 00:14
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Политика

Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия 11 июня в 21:38
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Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Происшествия

На Уралмаше во время пандемии устроили шумную вечеринку с участием екатеринбургских диджеев

В субботу, 13 июня, в Instagram-аккаунте одного из популярных городских ресторанов появилась афиша о большом open air с участием «лучших диджеев Екатеринбурга».
Екатеринбург Онлайн 11:35
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Общество

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
3
Общество

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
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Происшествия

В Казани потушили пожар на газохранилище

В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:41
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Политика

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории

В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 09:31
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Футбол

В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти

RT на русском 07:14
Гаджеты

10 июня компания Xiaomi провела презентацию нового смартфона Redmi 9

Территория новостей 11 июня в 09:37
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Космос

Астрономы зафиксировали сердцебиение черной дыры

Ученые вновь зафиксировали сердцебиение черной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли, сообщает CNN.
Газета.Ru 12:49
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Здоровье

Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса

Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
Московский Комсомолец 02:42
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
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Происшествия

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 12:12
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Политика

Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12
3
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Кино

На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»

Piter.tv вчера в 14:20
13
Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
20
Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

Газета.Ru 12:35
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
12
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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