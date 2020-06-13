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ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей.
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с чего всё началось
Июль 2020 года может принести некоторым категориям российских пенсионеров заметную денежную прибавку. Кроме того, депутаты готовы рассмотреть возможность восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам.ФАН10 июня в 13:28
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Пенсионеров с 1 июля ждут сюрпризы: новые льготы, индексация для работающих
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