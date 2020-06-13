Общество
РИА НовостиС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
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Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
SpeedMe вчера в 07:07
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru 18:21
Футбол
Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена
More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс 12:02
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Общество
В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков
Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых.
Российская газета 17:04
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Андрей Норкин обратился к фанатам с просьбой
Телеведущий Андрей Норкин обратился к поклонникам своей покойной супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.
Экономика сегодня 05:39
Армия и оружие
Sohu: Танк Т-14 «Армата» может стать настоящей жемчужиной для Индии
До настоящего времени Индия заказала 464 улучшенных основных боевых танка Т-90 в России и заинтересована в заказе 500 основных боевых танков Т-14 «Армата».
Военное обозрение 10:37
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска сообщений
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com вчера в 06:55
Наука
У бабочек на крыльях обнаружена защита от сильных ливней
МедиаПоток 11 июня в 02:38
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
Наука
В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку
Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 11 июня в 01:27
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru 11 июня в 06:33
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Российская газета 15:46
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Космос
Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды
Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.
HotGeo 11 июня в 06:19
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11