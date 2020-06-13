Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.

с чего всё началось

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

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