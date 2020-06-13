Общество
РИА НовостиС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.ФАН10 июня в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Здоровье
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
«Мальорка» в 28-м туре чемпионата Испании дома принимает «Барселону» (второй тайм, 0:3). Команды проводят первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:49
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
Российская газета 15:46
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Наука
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
РИА Новости 11 июня в 07:39
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Футбол
«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»
Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
Известия 17:00
Наука
Археологи без раскопок нашли древний подземный город в Италии
Группа археологов из университетов Кембриджа и Гента впервые составила полную карту древнеримского города Фалерии-Нови в Италии при помощи лишь передовых технологий сканирования.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 11:16
Общество
Из супермаркетов Пекина изъяли из продажи лосось
Говорит Москва 07:48
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 03:08
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Футбол
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
RT на русском 11:24
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 10:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Футбол
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
ProstoProSport вчера в 16:50
Общество
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации 16:28
Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 17:42
Политика
Соперник Лукашенко заявил о рейдерском захвате «дочки» «Газпромбанка»
Задержания топ-менеджеров белорусской «дочки» «Газпромбанка», являются рейдерством со стороны государства, заявил экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, 13 июня в интервью РБК.
ИА Красная Весна 14:42
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом.
Известия 13:22