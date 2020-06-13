Общество
ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Экономика
Золотые люди России. Сколько получают топ-менеджеры госкорпораций
В правительстве обсуждают идею — ограничить выплаты топ-менеджерам, то есть руководителям высшего звена российских госкорпораций.
Life.ru 11 июня в 09:00
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию
Paparazzi.ru 14:46
Наука
Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь
Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости 11 июня в 04:32
Космос
Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры
News.ru 13:22
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Наука
В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку
Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 11 июня в 01:27
Общество
Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru 06:38
Киберспорт
Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show
В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
Inc-news.ru 16:29
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv вчера в 12:50
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится.
Нева Спорт 13:25
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа 13:30
Здоровье
В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Норвежский полузащитник Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба.
Советский спорт 10:17
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Общество
В ВОЗ озвучили количество заражений коронавирусом в мире
Как сообщало 12 июня ИА REGNUM, по данным ВОЗ, количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 7 410 510, произошло 418 294 смертей от заболевания COVID-19.
REGNUM 19:45
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 11:26
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM 13:49
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57