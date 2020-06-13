Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъ14:48

Некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июля

Газета.Ru16:18

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБК14:56

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известия19:47

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

Невские Новости14:53

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24
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Учёные зафиксировали сердцебиение чёрной дыры

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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
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В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
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Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
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В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
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Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

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Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
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В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

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