Общество

РИА НовостиРИА НовостиС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
Читать в источнике
Комментировать715
с чего всё началось

Кому в России повысят пенсии с 1 июля: новые льготы, индексация для работающих пенсионеров

Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.
ФАН10 июня в 13:28

Подробнее о событии

Некоторым пенсионером проиндексируют пенсии с 1 июля

Газета.Ru16:18

В РФ с 1 июля проиндексируют выплаты некоторым пенсионерам

Москва 2415:11

В России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

News.ru14:04

Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъ14:48

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБК14:56

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
127
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
1,7K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
487
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
1K
Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Пресс-служба компании Jaguar Land Rover объявила о начале прием заказов в России на новые внедорожники Land Rover Defender в комплектациях SE и HSE.
Деловое.ТВ 11 июня в 09:48
61
Культура

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
12
Футбол

«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели

По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru вчера в 06:53
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
3
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv вчера в 12:50
1
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
220
Происшествия

В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
25
Футбол

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

РИА Новости 14:37
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
751
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
16
Общество

Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

РЕН ТВ вчера в 23:35
31
Шоу-бизнес

Куценко выступил в поддержку Ефремова

Газета.Ru 13:01
434
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
416
Общество

Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам

В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:28
732
Общество

Беглов предупредил петербуржцев, что вирус никуда не делся

Беглов уточнил, что несмотря на снижение заболеваемости, вирус никуда не делся, а болезнь коварна и пока что малоизученна.
Neva.Today 11:52
53
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

Российская газета 08:51
64
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
111
Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
725
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
7,1K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
457
Общество

НАБУ продемонстрировало рекордную взятку в 6 миллионов долларов

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник показал на брифинге, как выглядит взятка размером шесть миллионов долларов в купюрах.
iReactor 12:09
1
Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM 13:49
307
Футбол

«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании

"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.
Газета.Ru 13:17
Футбол

Мальорка — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Чемпионат 15:10
Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
121
Культура

BTS были на грани распада, но смогли устоять ради АРМИ

Popcake 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное