Общество
РИА НовостиС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
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с чего всё началось
Кому в России индексируют пенсии с 1 июля 2020 года Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), с 1 июля некоторые категории пенсионеров получат страховую пенсию с надбавкой.ФАН10 июня в 13:28
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Пресс-служба компании Jaguar Land Rover объявила о начале прием заказов в России на новые внедорожники Land Rover Defender в комплектациях SE и HSE.
Деловое.ТВ 11 июня в 09:48
Культура
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
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LiveSport.ru вчера в 06:53
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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv вчера в 12:50
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
Общество
Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
РЕН ТВ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Куценко выступил в поддержку Ефремова
Газета.Ru 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам
В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:28
Общество
Беглов предупредил петербуржцев, что вирус никуда не делся
Беглов уточнил, что несмотря на снижение заболеваемости, вирус никуда не делся, а болезнь коварна и пока что малоизученна.
Neva.Today 11:52
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
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В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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НАБУ продемонстрировало рекордную взятку в 6 миллионов долларов
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Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM 13:49
Футбол
«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.
Газета.Ru 13:17
Футбол
Мальорка — Барселона 0:1 (1-й тайм)
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Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12