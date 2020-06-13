Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известия19:47

Некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июля

Газета.Ru16:18

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

Невские Новости14:53

Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъ14:48

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБК14:56

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24
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Общество

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
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Гаджеты

Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции

Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
Evo-rus.com 14:31
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Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13:25
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru 20:29
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Единоборства

Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC

Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
Allboxing.ru 21:34
Футбол

Игроки АПЛ хотят разместить антирасистский слоган на футболках

Soccer.ru 11 июня в 07:27
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Политика

В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное

Что случилось 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и о задержании 15 человек, в том числе заместителя руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
РБК вчера в 17:36
Наука

Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких

Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани.
ВладТайм вчера в 15:43
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Происшествия

В ЕАО крупный град повредил крыши домов в поселке

Крупный град в субботу повредил крыши домов в посёлке Николаевка Еврейской автономной области, пострадавших людей нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 09:25
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Политика

Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах

Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
7
Здоровье

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru 11:55
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Происшествия

Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра

Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM 20:24
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Экономика

Титов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
News.ru 11 июня в 18:18
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com 14:11
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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Космос

35 лет назад первая космическая миссия достигла поверхности Венеры

11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции „Вега-1“ вошел в атмосферу Венеры на ночной стороне.
Парламентская газета 10 июня в 18:12
Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
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Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
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Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Космос

Запуск частной японской ракеты снова прошел неудачно

Японская компания Interstellar Technologies снова провела пуск своей ракеты МОМО в ночь с субботы на воскресенье.
Сайт интересных новостей 20:01
2
Общество

В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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