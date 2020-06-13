Общество
ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Гаджеты
Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции
Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
Evo-rus.com 14:31
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13:25
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Единоборства
Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC
Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
Allboxing.ru 21:34
Футбол
Игроки АПЛ хотят разместить антирасистский слоган на футболках
Soccer.ru 11 июня в 07:27
Политика
В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Что случилось 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и о задержании 15 человек, в том числе заместителя руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
РБК вчера в 17:36
Наука
Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких
Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани.
ВладТайм вчера в 15:43
Происшествия
В ЕАО крупный град повредил крыши домов в поселке
Крупный град в субботу повредил крыши домов в посёлке Николаевка Еврейской автономной области, пострадавших людей нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 09:25
Политика
Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах
Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
News.ru 14:50
Здоровье
Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК вчера в 10:16
Происшествия
Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра
Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM 20:24
Экономика
Титов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
News.ru 11 июня в 18:18
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Космос
35 лет назад первая космическая миссия достигла поверхности Венеры
11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции „Вега-1“ вошел в атмосферу Венеры на ночной стороне.
Парламентская газета 10 июня в 18:12
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия 19:44
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Космос
Запуск частной японской ракеты снова прошел неудачно
Японская компания Interstellar Technologies снова провела пуск своей ракеты МОМО в ночь с субботы на воскресенье.
Сайт интересных новостей 20:01
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29