Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известия19:47

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

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Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБК14:56

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июля

Газета.Ru16:18

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24
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