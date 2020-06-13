Общество
ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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Хоккей
Рекорд Овечкина признан главным событием сезона в НХЛ по версии ESPN
Спорт-Экспресс вчера в 03:43
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
РИА Новости 07:48
Хоккей
Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА
Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат 15:01
Технологии
Программу научили улучшать качество фотографий в 64 раза
Исследователи Университета Дьюка научили программу на основе искусственного интеллекта улучшать качество фотографий в 64 раз.
Ferra 08:11
Киберспорт
Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия 06:32
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 01:16
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче
Футболисты московского ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче, состоявшемся на столичной «ВЭБ Арене».
РБК 13:04
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 18:01
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Российская газета 15:46
Гаджеты
Xiaomi подтвердила увеличенный дисплей для Mi Band 5
ITZine.ru 11 июня в 00:58
Футбол
В АПЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом
Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус.
Спорт-Экспресс 20:30
Общество
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова.
Lenta.ru 20:50
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Единоборства
Нэм за 32 секунды нокаутировал Адашева на турнире UFC в Лас-Вегасе
В рамках предварительного карда сошлись американец Тайсон Нэм и представитель Узбекистана Заррух Адашев.
Sport24.ru 19:50
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com вчера в 06:37
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru вчера в 02:34
Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Единоборства
Магомедшарипов назвал точную дату боя с Родригесом
Российский полулегковес Забит Магомедшарипов назвал точную дату боя с Яиром Родригесом.
Матч ТВ 09:11
Хоккей
«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен
Первый областной 11 июня в 12:11
Футбол
«Челси» и «Байер» не могут договориться о трансфере Хаверца
«Синие» ведут переговоры с «Байером» насчет перехода игрока.
Soccer.ru 17:23
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ 12:45
Единоборства
Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат вчера в 08:43
Технологии
В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17