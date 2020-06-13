Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Хоккей Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.

Технологии Программу научили улучшать качество фотографий в 64 раза Исследователи Университета Дьюка научили программу на основе искусственного интеллекта улучшать качество фотографий в 64 раз.

Киберспорт Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).

Футбол ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче Футболисты московского ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче, состоявшемся на столичной «ВЭБ Арене».

Футбол В АПЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус.

Общество Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова. 78

Происшествия Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112. 64

Единоборства Нэм за 32 секунды нокаутировал Адашева на турнире UFC в Лас-Вегасе В рамках предварительного карда сошлись американец Тайсон Нэм и представитель Узбекистана Заррух Адашев.

Общество В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".

Киберспорт Valve представила аркану для Queen of Pain Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.

Авто Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 79

Единоборства Магомедшарипов назвал точную дату боя с Родригесом Российский полулегковес Забит Магомедшарипов назвал точную дату боя с Яиром Родригесом.

Общество В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. 28