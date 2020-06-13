Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известия19:47

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБК14:56

Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъ14:48

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

РИА Новости14:15

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

Невские Новости14:53

Некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июля

Газета.Ru16:18
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

Российская газета 08:51
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Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Общество

В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:16
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Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Evo-rus.com 02:20
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Происшествия

На Камчатке перевернулся катер с людьми

ТАСС 18:25
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Общество

В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Коммерсантъ вчера в 11:23
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
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Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Футбол

«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

Советский спорт 14:51
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
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Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv вчера в 15:55
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» состоится в онлайн-формате

Иваново, 11 июня 2020, 11:43 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского состоится в полном объеме в запланированные ранее сроки, но в онлайн-формате.
REGNUM 11 июня в 04:43
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
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Гаджеты

Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera 15:56
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Политика

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.
Krym.News 09:04
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