Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

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