Общество
ИзвестияС 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.
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Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:16
Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Evo-rus.com 02:20
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Футбол
«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Советский спорт 14:51
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Политика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Кино
Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv вчера в 15:55
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» состоится в онлайн-формате
Иваново, 11 июня 2020, 11:43 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского состоится в полном объеме в запланированные ранее сроки, но в онлайн-формате.
REGNUM 11 июня в 04:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera 15:56
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Политика
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.
Krym.News 09:04