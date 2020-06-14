с чего всё началось

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Энергетика Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО) На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы "Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства. 1,9K

Футбол «Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фигурное катание Плющенко прокомментировал получение статуса тренера сборной России Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о присвоении ему статуса тренера сборной России.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Происшествия Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона. 24

Общество Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали обращение в поддержку Юрия Дмитриева Авторы обращения считают, что уголовное дело против Юрия Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях» и называют политику властей «ползучей реабилитацией сталинизма».

Кино Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 3,8K

Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 212

Транспорт В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы В Москве режим работы некоторых станций изменится из-за репетиции парада Победы, написал столичный метрополитен в Twitter.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,2K

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную. 12

Происшествия На востоке Турции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.

Здоровье Еще 48 перенесших коронавирус пензенцев выписали из больниц Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 48.

Общество В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19 Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. 8