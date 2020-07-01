Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество. Об этом сообщает «РИА Новости».

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

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