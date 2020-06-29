В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Как отмечает РИА Новости, минимальный рост тарифов предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%.

С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ

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