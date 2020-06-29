Общество
РИА НовостиС 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов. Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.
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Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета вчера в 06:54
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Культура
Киркоров стал прототипом русского певца в комедии о Евровидении
Российский певец Филипп Киркоров вдохновил актера Дэна Стивенса на его персонажа Александра Лемтова в новом фильме от Netflix Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
На Красной площади задержали активистов, выложивших телами цифру 2036
Московский Комсомолец 06:00
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Политика
В ДНР выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.
КП - Донецк 05:25
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу
ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК вчера в 15:28
Общество
Разработчик Cyberpunk 2077 объяснил отказ от «пробежек» по стенам
REGNUM вчера в 22:09
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Футбол
Бышовец поделился мнением об игре «Локомотива» при Николиче
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу утверждений, что железнодорожники на данный момент выступают за счёт багажа своего предыдущего наставника Юрия Сёмина.
RT на русском 04:57
Футбол
Орешкин не принимал решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА
МонаВиста вчера в 09:59
Происшествия
СК проведет проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры, напавшего на полицейского
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве.
ТАСС 06:05
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
Общество
По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире
Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально.
Первое антикоррупционное СМИ 03:44
Политика
На голосование по поправкам в Конституцию пришел Путин
Президент РФ Владимир Путин 1 июля отдал свой голос по поправкам в Конституцию на избирательном участке в здании Российской академии наук.
Live24 05:27
Футбол
Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА
Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА.
Чемпионат 05:00
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28