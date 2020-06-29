С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов. Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

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