Целый ряд нововведений ожидает жителей России с 1 июля. Они коснутся сразу нескольких сфер — ЖКХ, пенсионного обеспечения, выплат пособий на детей и многих других. Так, с 1 июля на территории России будут проиндексированы тарифы ЖКХ.

С 1 июля в России вступает в силу ряд нововведений в законодательстве

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