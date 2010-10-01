Энергетика

HotGeoHotGeoС 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ

Цены на услуги газовщиков будут утверждены до 30 июня, но ожидается, что их увеличат не более, чем на 3%. Мусорщики, установив свои тарифы ещё в начале года, после 1 июля оставят их неизменными.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32

Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

Privet-Rostov.ru03:23

С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

Don24вчера в 14:48

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:07

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

КП - Ростов-на-Дону08:16

В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

1rnd.ruвчера в 10:54

С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
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Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
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Технологии

Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Экономика

Производителям и реализаторам подакцизных товаров из числа субъектов МСП предоставят субсидии на сохранение занятости и выплату зарплаты

Напомним, субсидия из федерального бюджета предоставляется субъектам МСП, включенным в реестр МСП, в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате пандемии COVID-19, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников (п. 1 Правил).
Гарант 08:32
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
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Армия и оружие

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Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет.
ТАСС 09:06
Политика

Токаев уволил заразившегося коронавирусом главу Минздрава

Указом президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева уволен с поста министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Sputnik Таджикистан 08:55
Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv вчера в 06:28
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Здоровье

Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 08:19
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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Наука

Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
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Политика

Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3

Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
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Политика

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
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Энергетика

В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а спрос продолжает расти.
Известия 06:54
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
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Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу

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Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
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Политика

Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
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Космос

Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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