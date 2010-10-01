Энергетика
HotGeoС 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ
Цены на услуги газовщиков будут утверждены до 30 июня, но ожидается, что их увеличат не более, чем на 3%. Мусорщики, установив свои тарифы ещё в начале года, после 1 июля оставят их неизменными.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
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