Цены на услуги газовщиков будут утверждены до 30 июня, но ожидается, что их увеличат не более, чем на 3%. Мусорщики, установив свои тарифы ещё в начале года, после 1 июля оставят их неизменными.

С 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ

Экономика МВФ прогнозирует падение российского ВВП Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. 348

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 288

Технологии Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон» Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему. 2

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 3,8K

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Общество Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 1,1K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 1K

Экономика Производителям и реализаторам подакцизных товаров из числа субъектов МСП предоставят субсидии на сохранение занятости и выплату зарплаты Напомним, субсидия из федерального бюджета предоставляется субъектам МСП, включенным в реестр МСП, в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате пандемии COVID-19, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников (п. 1 Правил).

Общество За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. 6,8K

Армия и оружие Военные самолеты «Ил» оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет.

Политика Токаев уволил заразившегося коронавирусом главу Минздрава Указом президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева уволен с поста министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Гаджеты Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам. 60

Здоровье Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.

Энергетика В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а спрос продолжает расти.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. 337