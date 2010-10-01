Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. О новых показателях сообщили в региональной службе по тарифам Ростовской области. На 4% вырастут тарифы на электроэнергию.

С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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