Экономика

Kursk.comKursk.comС 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. О новых показателях сообщили в региональной службе по тарифам Ростовской области. На 4% вырастут тарифы на электроэнергию.
Читать в источнике
Комментировать331

Подробнее о событии

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:07

Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

Privet-Rostov.ru03:23

С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

Don24вчера в 14:48

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

КП - Ростов-на-Дону08:16

Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32

В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

1rnd.ruвчера в 10:54

С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Discover24 06:31
5
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
11
Футбол

«Монако» расстался с шестью футболистами

«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами команды на своем официальном сайте.
Спорт-Экспресс 08:52
Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
21
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
135
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
1,3K
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций

Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
294
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
36
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
9
Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
1,1K
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
118
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
319
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
570
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
353
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
7
Политика

Германия собралась стать гегемоном в Европе

На фоне пандемии коронавируса Германия, которая в течение последних десятилетий отказывалась занять роль лидера в регионе, решила пересмотреть свою политику и собралась стать гегемоном в Европе.
Lenta.ru 08:48
5
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
310
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
125
Общество

Алиханов пригрозил временно закрыть один из ресторанов из-за свадьбы

Виталий Невар / Новый Калининград Губернатора Калининградской области Антона Алиханова упрекнули в том, что он "накрыл" свадьбу в одном из ресторанов.
Новый Калининград.Ru 01:53
7
Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
40
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
101
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,2K
Гаджеты

LG анонсировала самоочищающиеся наушники Tone Free

МИТ 05:08
Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

Инфорос 01:34
Кино

В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»

REGNUM вчера в 02:56
76
Футбол

Сулаквелидзе покидает московское «Динамо»

19-летний полузащитник Георгий Сулаквелидзе покидает московское # Динамо.
Soccer.ru 09:22
Игры

Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик

Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
1
Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Газета.Ru 08:33
86
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
802
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
4,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное