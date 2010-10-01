Энергетика

Kursk.comKursk.comС 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. О новых показателях сообщили в региональной службе по тарифам Ростовской области. На 4% вырастут тарифы на электроэнергию.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

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В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

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С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

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В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

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Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

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С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
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