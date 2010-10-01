Энергетика
Kursk.comС 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. О новых показателях сообщили в региональной службе по тарифам Ростовской области. На 4% вырастут тарифы на электроэнергию.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
КП - Ростов-на-Дону08:16
Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
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Собянин призвал по возможности воздержаться от посещения детских садов
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал родителей по возможности воздержаться от того, чтобы водить детей в детские сады в ближайшее время.
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Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
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В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
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Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 15 по 21 июня выросли на 13 копеек и составили 45,13 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.
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Алиханов пригрозил временно закрыть один из ресторанов из-за свадьбы
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт 08:25