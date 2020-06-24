Энергетика
Город N (Ростов)С 1 июля на Дону тарифы ЖКХ поднимутся в среднем на 2,4%
Тарифы на тепловую энергию вырастут до 5,6% в связи с ростом цен на энергетические ресурсы, материалы и увеличением расходов на оплату труда. Стоимость природного газа для населения вырастет не более чем на 3%. Напомним, что тарифы на коммунальные ресурсы изменяются ежегодно один раз в год с 1 июля.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
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Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия.
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В России с каждым днем выявляют все меньше новых случаев коронавирусной инфекции.
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РБК вчера в 16:08
Финансы
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США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
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В России за сутки зарегистрировали 7113 новых случаев коронавируса
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Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
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