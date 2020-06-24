Тарифы на тепловую энергию вырастут до 5,6% в связи с ростом цен на энергетические ресурсы, материалы и увеличением расходов на оплату труда. Стоимость природного газа для населения вырастет не более чем на 3%. Напомним, что тарифы на коммунальные ресурсы изменяются ежегодно один раз в год с 1 июля.

С 1 июля на Дону тарифы ЖКХ поднимутся в среднем на 2,4%

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