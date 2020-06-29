Экономика
Московский КомсомолецС 1 июля в Томской области введен в действие налог на самозанятых
С 1 июля на территории Томской области, как и во многих других регионах, начал действовать т.н. «налог на профессиональный доход», или налог на самозанятых. Им облагаются физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают платные услуги и не имеют работников и работодателя.
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В Севастополе с 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан
Глас Народавчера в 10:57
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Политика
Чечня нарастила явку на голосовании по поправкам до 92%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Чечне к 15:00 выросла до 91,76%, сообщили в республиканском избиркоме.
Московский Комсомолец 10:03
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
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Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
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Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Общество
Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа
Астрономическим открытием Борисова стала переменная туманность в созвездии Цифея. Ранее науке новый космический объект известен не был.
Вести.Ru 09:58
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Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Автоновости дня 07:10
Общество
«Комсомольская правда» не будет удалять статью с перепиской корреспондента «Медиазоны» после его слов о подделке скриншотов
Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали переписку неизвестного человека с якобы корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем, которому ранее полицейский сломал руку на избирательном участке в Петербурге.
Подъём 10:18
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REGNUM вчера в 10:54
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
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Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
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В Орле заражённые коронавирусом медики «Скорой» ездили к больным
Дошло до того, что к больным на вызовы ездили заражённые врачи и фельдшеры «Скорой».
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В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
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Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
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Путин заявил о незаконности санкций США против Сирии
Глава РФ предложил президентам Ирана и Турции обдумать варианты организации гуманитарной помощи Сирии в условиях западных санкций.
Слово и Дело 07:53
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15