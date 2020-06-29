С 1 июля на территории Томской области, как и во многих других регионах, начал действовать т.н. «налог на профессиональный доход», или налог на самозанятых. Им облагаются физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают платные услуги и не имеют работников и работодателя.

С 1 июля в Томской области введен в действие налог на самозанятых

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