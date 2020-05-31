Общество

Вести.RuВести.RuС 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. Выплаты на детей от 3 до 7 лет полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — в среднем по РФ это пять с половиной тысяч рублей.
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С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

Вести.Ru17:26

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39

Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37
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Политика

Президент объявил 24 июня нерабочим днём

24 июня на Красной площади в Москве и в других городах России военные парады начнутся в 10:00 по местному времени.
Вести.Севастополь 04:36
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 23:00
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
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Транспорт

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
РБК 23:11
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Общество

Россиян ожидают длительные выходные в июне

Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
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Общество

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

ТАСС 17:10
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Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 28 мая в 17:37
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
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Шоу-бизнес

Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»

На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
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Здоровье

Риск передачи коронавируса в больнице и магазине сравнили в Минздраве

Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем.
Любимый город 15:00
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Армия и оружие

Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю

Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ вчера в 07:15
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Происшествия

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
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Здоровье

В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса

Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
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Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Происшествия

Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины

Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
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Армия и оружие

В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период

В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.
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Общество

ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

В процедуру голосования по внесению поправок в Конституцию могут быть внесены дополнительные изменения, следует из проекта постановления Центризбиркома (есть у РБК).
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Слияния галактик вызывают активность их ядер

Возможно, что АЯГ процветают на определенной стадии эволюции галактик, потому что мы наблюдаем их пиковую активность в галактиках, находящихся на определенном расстоянии от Земли и, следовательно, в определенное время в прошлом.
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Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
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