Общество
Российская газетаС 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. При этом средства будут выплачены на 15 миллионов детей.
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В Псковской области единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей учителя получат до 2 июня
Псковское агентство информациивчера в 10:25
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Энергетика
Счетная палата оценила, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, следует из материалов Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.
Вечерняя Москва вчера в 01:48
Игры
В игре Ghost of Tsushima нельзя будет убивать животных
Игра Ghost of Tsushima выйдет в июне эксклюзивно для PlayStation 4. Разработчики сообщили, что в их проекте игрок не сможет убивать животных, поскольку они являются частью «экосистемы» виртуального мира.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Наука
Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса
Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
Наука
Каждый десятый диабетик умирает от COVID-19 в первые семь дней
В ходе исследования анализировались данные 1317 пациентов с диабетом, которые лечились от COVID-19 в марте 2020 года.
ToDay News Ufa 16:26
Общество
Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в Миннеаполис
RT на русском 09:36
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 27 мая в 17:30
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Лидерами стали Новокузнецк, Набережные челны и Кемерово. Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России.
Моя Москва.онлайн 06:26
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
Стало известно, какую сумму потратила компания ВЭБ для покупки футбольного клуба ЦСКА.
Vprognoze.ru 16:56
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
Российская газета 16:10
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Футбол
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги
В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Вольфсбургу», прервав семиматчевую беспроигрышную серию (6 побед, 1 ничья).
Спорт день за днем 16:23
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня
В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
СитиТрафик 13:51
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Здоровье
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47