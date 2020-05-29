Общество

Российская газетаРоссийская газетаС 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. При этом средства будут выплачены на 15 миллионов детей.
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В начале лета выплаты на детей получат 10 млн семей

Газета.Ru09:36

Выплату на детей 3–16 лет 1 июня получат 10 млн семей

News.ru09:34

В Псковской области единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей учителя получат до 2 июня

Псковское агентство информациивчера в 10:25

Единовременную выплату на детей от трех до 16 лет получат 10 млн семей 1 июня

ТАСС08:53

Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

РИА Новости08:47

ПФР: 10 млн семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет

РЕН ТВ08:34

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

Российская газета09:18
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Энергетика

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Игры

В игре Ghost of Tsushima нельзя будет убивать животных

Игра Ghost of Tsushima выйдет в июне эксклюзивно для PlayStation 4. Разработчики сообщили, что в их проекте игрок не сможет убивать животных, поскольку они являются частью «экосистемы» виртуального мира.
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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

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Политика

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В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Известия вчера в 21:29
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«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

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Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
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Наука

Каждый десятый диабетик умирает от COVID-19 в первые семь дней

В ходе исследования анализировались данные 1317 пациентов с диабетом, которые лечились от COVID-19 в марте 2020 года.
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Общество

Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в Миннеаполис

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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
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Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 27 мая в 17:30
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
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Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

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Футбол

ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

Стало известно, какую сумму потратила компания ВЭБ для покупки футбольного клуба ЦСКА.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

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Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
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Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги

В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Вольфсбургу», прервав семиматчевую беспроигрышную серию (6 побед, 1 ничья).
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Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня

В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

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Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
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