10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. При этом средства будут выплачены на 15 миллионов детей.

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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