Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
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С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров

Москва 2413:33

В Москве снова откроются автосалоны

Российская газета13:22

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня

Агентство Москва13:07

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

Вечерняя Москва13:16

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины

РИАМО13:11

Собянин рассказал, как Москва начнет жить с 1 июня

BFM.ru13:17

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

Известия13:04
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Финансы

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Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
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Общество

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«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
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Следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге предварительно начнется 2 сентября нынешнего года.
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Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
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Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
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Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Общество

Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня

Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 13:18
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Политика

В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

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Космос

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Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

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Политика

США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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Гаджеты

IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире

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Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Общество

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Порошенко вызвали на допрос по делу Байдена

На допрос по делу, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко, об этом 27 мая сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.
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В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
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Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

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Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

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РИА Новости 15:54
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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