Экономика
СаминвесторС 1 июня приставы не смогут списывать в счёт долга социальные выплаты
С 1 июня 2020 года вступит в силу закон, который запретит судебным приставам списывать в счёт задолженности социальные выплаты. Каждое социальное поступление на счёт гражданина будет обозначено в банковской системе отдельным кодом.
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Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ 30 мая в 14:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело вчера в 12:12
Энергетика
Стало известно о согласии России на новую сделку по нефти
Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го.
Lenta.ru 02:01
Космос
Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Известия вчера в 22:17
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Политика
Украина возобновит авиасообщение с 15 июня
Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:21
Футбол
Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»
Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
Сунжа, Ингушетия, 30 мая 2020, 20:53 — REGNUM Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в городе Сунжа в Ингушетии, отменен после уничтожения двоих вооруженных боевиков, сообщает 30 мая региональный оперативный штаб.
REGNUM 30 мая в 13:53
Политика
Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Транспорт
В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе
Четвертая Власть 01:21
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Общество
ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции
РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 30 мая в 12:18
Технологии
Названы десять интересных фактов об Илоне Маске
СМИ собрали десять интересных фактов из жизни американского инженера современных технологий. Илон Маск родился в 1971 году в Южной Африке.
iReactor 03:10
Экономика
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов
В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении.
Газета.Ru 01:35
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Общество
Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Общество
Башкирия отменила обязательный карантин для прибывающих из Москвы
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прибывающим в республику из Москвы и других регионов России больше не нужно соблюдать 14 дней карантина.
Московский Комсомолец 02:59
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31