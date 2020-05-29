С 1 июня 2020 года вступит в силу закон, который запретит судебным приставам списывать в счёт задолженности социальные выплаты. Каждое социальное поступление на счёт гражданина будет обозначено в банковской системе отдельным кодом.

С 1 июня приставы не смогут списывать в счёт долга социальные выплаты

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