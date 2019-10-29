Список услуг, которые будут оказывать с помощью Единой биометрической системы, увеличат в России с 1 июня 2020 года. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы

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