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Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыМагазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня

С 1 июня возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Также клиентов начнут принимать химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги.
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с чего всё началось
«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — написал в своем блоге Сергей Собянин
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С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров

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Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:01
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