Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъС 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. Также господин Собянин предложил в тестовом режиме москвичам прогулки по графику.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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