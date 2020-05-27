Коронавирус
КоммерсантъС 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. Также господин Собянин предложил в тестовом режиме москвичам прогулки по графику.
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Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:01
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