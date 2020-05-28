Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами. Тот ресурс, который был на карте по состоянию на 28 марта, будет полностью восстановлен.

С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов

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