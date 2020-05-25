Общество

ИнтерфаксИнтерфаксС 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Вице-премьер констатировал, что отечественный туризм стал одной из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей, которая понесла колоссальные убытки.
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В правительстве анонсировали поэтапное открытие туристического сезона в России

Газета.Ru14:23

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Интерфакс13:45

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

РИА Новости10:30

В АТОР оценили планы снять ограничения для внутреннего туризма

Известия12:08

В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

RT на русском10:11

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Коммерсантъ10:06

В Москве смягчают меры, в Японии отменяют ЧС. Главное о коронавирусе за 25 мая

ТАСС12:16
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Здоровье

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
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Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
60
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,7K
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
8
Экономика

ТПП предложила ввести налоговые послабления для авиаотрасли

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин подготовил для рассмотрения в правительстве ряд мер, направленных на поддержку авиаотрасли, пострадавшей в период пандемии.
News.ru 10:47
5
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
2,7K
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости вчера в 22:15
92
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Армия и оружие

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия 21:50
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
331
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
65
Здоровье

Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа

Актуальные Новости 03:53
17
Авто

Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии

Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07
Общество

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне

Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
169
Общество

В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Футбол

Флик считает «Боруссию» одной из лучших команд в Европе

Команды занимают первые две строчки в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс 22:00
Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
109
Хоккей

«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Игры

Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
2
Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla появятся «рэп-баттлы» викингов

Чемпионат 15:47
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
11
Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
604
Общество

Археологи обнаружили в Китае древний кувшин с неизвестной жидкостью

Внутри сосуда оказалась неизвестная жидкость, пишет «Синьхуа».
Известия 21:16
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Футбол

Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео

Lenta.ru 17:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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