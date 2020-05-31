Общество
Батайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Подкинут деньжат и отменят банковский «роуминг»: новые законы, которые заработают в июне
Вперёд (г. Батайск)28 мая в 05:40
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Культура
Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
Что происходит вчера в 08:59
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Транспорт
Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве
В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Москва 24 06:55
Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате голосования по Конституции России
Москва, 31 мая 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным.
REGNUM 07:17
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Культуромания вчера в 09:46
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Экономика
Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю
Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Политика
Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.
Взгляд.ру 08:18
Транспорт
Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост
Мурманск, 30 мая 2020, 23:47 — REGNUM Подтопление железнодорожного моста произошло на перегоне Выходной — Кола в Мурманской области.
REGNUM вчера в 16:47
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна вчера в 02:19
Кино
«Аванпост» выйдет в прокат в Японии
Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
Здоровье
Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом
289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая.
В Городе N вчера в 03:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Армия и оружие
Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию
По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Общество
Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона
Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.
Известия 05:11
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13