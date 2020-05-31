Общество

Батайское времяБатайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

ТАСС17:01

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Футбол

Семин призвал уйти в отставку Кикнадзе и Мещерякова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал уйти в отставку генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Metaratings 20:31
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
4,5K
Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,5K
Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета 10:00
1,1K
Общество

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости 17:28
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Происшествия

6 человек пострадали в ДТП за прошедшие выходные в Биробиджане

31 мая в 17 часов 35 минут в дворовой территории Медгородка дома № 28 в Биробиджане водитель трактора МТЗ-82 с полуприцепом бочкой, не имея права на управления транспортным средством, в начале движения не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода, который находился рядом.
Город на Бире 20:05
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
1,2K
Энергетика

Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Единоборства

Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC

МИР 24 20:04
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
26
Авто

Buick показал кроссовер Envision второго поколения

Американский автопроизводитель поделился первыми официальными фотографиями и некоторыми подробностями о кроссовере Buick Envision второго поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 01:19
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
Телеканал ОТВ 13:49
5
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи

У 30 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
КП - Хабаровск вчера в 23:58
76
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Происшествия

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
4
Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
133
Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
3
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
142
Общество

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

ТАСС 17:10
350
Экономика

Кризис: первые итоги

6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Здоровье

Количество больных COVID-19 в Забайкалье за неделю выросло в 1,5 раза

Количество забайкальцев, заболевших COVID-19 в регионе с 22 по 28 мая, выросло в 1,5 раза.
Zabnews.ru 28 мая в 20:05
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Кино

Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:34
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Армия и оружие

Северный флот получит гиперзвуковое оружие

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости 18:21
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Общество

Власти Норвегии назвали карантин бесполезным

По словам главы института общественного здравоохранения Норвегии Камиллы Столтенберг, страна могла и не вводить карантинные меры, чтоб избежать распространения вируса достаточно было бы просто соблюдать меры предосторожности, оставив открытыми границы страны.
RuNews24.ru 05:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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