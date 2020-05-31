Общество

Батайское времяБатайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории

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Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Daily29 мая в 03:39

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известиявчера в 17:02

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

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Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
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Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды

Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
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В Роспотребнадзоре выяснят, можно ли заразиться коронавирусом от кошек, о чем заявила глава ведомства Анна Попова.
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

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«Бавария» — «Фортуна». Прогноз: Нойер и Боатенг пропустят от аутсайдера Бундеслиги

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Евросоюз выдвинул ультиматум для Лондона

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Из яиц прямо на свалке Благовещенска вылупились цыплята

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Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию

Президент США Дональд Трамп призвал другие города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать Национальную гвардию, пока не стало "слишком поздно".
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Азербайджан заявил о готовности применения военной силы в Карабахе

Готовность к применению силы в Нагорном Карабахе выразило министерство обороны Азербайджана, передает 31 мая «Интерфакс-Азербайджан».
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
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Попова перечислила правила пляжного отдыха

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По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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