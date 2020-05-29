Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

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