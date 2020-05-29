Общество

Батайское времяБатайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Рамблер12:12

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Президентские выплаты, банковский роуминг и ОСАГО по-новому: как изменится жизнь россиян с 1 июня

Сиб.фм29 мая в 05:56

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM 01:11
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Наука

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Япония заплатит туристам за отдых в стране

Субсидии покроют до 50% затрат на отдых в Японии.
Prian.ru 29 мая в 04:15
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Общество

Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ 21:19
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Политика

В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении

News.ru 09:12
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Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
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Общество

Алтай откроют для туристов 22 июня

Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
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Авто

Электрокар Toyota отличился гарантией на батерею один миллион километров

Компания Toyota поделилась характеристиками коммерческого электрокара ProAce Electric и объявила о рекордной гарантии на батарею — 15 лет или один миллион километров пробега при условии обслуживания у официальных дилеров.
Motor 17:01
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Армия и оружие

День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики

Военное обозрение 17:01
Общество

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи

27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
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Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
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Политика

NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
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Игры

Silent Hills должна была пугать нас и за пределами игры

Проект Silent Hills – PT (рабочее имя) так и не вышел. Демо-версия игры сейчас недоступна в PlayStation Store.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Армия и оружие

Сирия получила партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29

Речь идет о партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Об этом стало известно в субботу.
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Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Одни считают, что сотрудники ГИБДД отпустили пьяного, другие уверяют, что парень всегда вялый и в нетрезвом состоянии за руль не садится.
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Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать

Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
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У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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Татьяна Навка показала мужа после болезни

Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
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Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
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АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4

Напомним, что семейство внедорожников Lada 4x4 было обновлено в начале этого года, однако самая дорогая версия Bronto осталась в дореформенном виде.
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