Общество
Батайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Размер этого пособия в Ростовской области - 5549,5 рублей.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Путешествия
Япония заплатит туристам за отдых в стране
Субсидии покроют до 50% затрат на отдых в Японии.
Prian.ru 29 мая в 04:15
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ 21:19
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Общество
Алтай откроют для туристов 22 июня
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
RuNews24.ru 29 мая в 07:06
Авто
Электрокар Toyota отличился гарантией на батерею один миллион километров
Компания Toyota поделилась характеристиками коммерческого электрокара ProAce Electric и объявила о рекордной гарантии на батарею — 15 лет или один миллион километров пробега при условии обслуживания у официальных дилеров.
Motor 17:01
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Армия и оружие
День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
Военное обозрение 17:01
Общество
Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи
27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM 14:18
Политика
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Игры
Silent Hills должна была пугать нас и за пределами игры
Проект Silent Hills – PT (рабочее имя) так и не вышел. Демо-версия игры сейчас недоступна в PlayStation Store.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Армия и оружие
Сирия получила партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29
Речь идет о партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Об этом стало известно в субботу.
iReactor вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Очевидцы: холмские полицейские отпустили пьяного водителя
Одни считают, что сотрудники ГИБДД отпустили пьяного, другие уверяют, что парень всегда вялый и в нетрезвом состоянии за руль не садится.
АСТВ 20:48
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«Единая Россия» собрала полмиллиарда рублей на помощь медикам
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса — собранные средства будут направлены на помощь медучреждениям, врачам и жителям регионов.
Парламентская газета 29 мая в 09:37
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости 20:24
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Напомним, что семейство внедорожников Lada 4x4 было обновлено в начале этого года, однако самая дорогая версия Bronto осталась в дореформенном виде.
Тарантас Ньюс 04:12