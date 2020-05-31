День защиты детей в России станет первым днем старта новых выплат семьям. Именно с 1 июня начнутся начисления на счета россиян, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет.

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

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