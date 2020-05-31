Общество
Батайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
День защиты детей в России станет первым днем старта новых выплат семьям. Именно с 1 июня начнутся начисления на счета россиян, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
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С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДОЛЖНИКОВ
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 31 мая выявлено 142 новых пациента с коронавирусом.
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Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
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Армия и оружие
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В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Новый американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
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Космос
Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
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Певец Шура опубликовал в своем Instagram фотографию с Наташей Королевой, однако фанаты не узнали исполнительницу из-за лишнего веса, который она набрала на самоизоляции.
Pravda.Ru 06:08
Политика
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RT на русском 08:51
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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Футбол
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Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
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В Казани мужчину, который упал с дерева, доставили в больницу
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Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
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