Общество

Батайское времяБатайское времяС 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

День защиты детей в России станет первым днем старта новых выплат семьям. Именно с 1 июня начнутся начисления на счета россиян, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет.
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Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

URA.Ru06:00

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Московский Комсомолец05:24

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне

Царьград28 мая в 03:49

Выплаты на детей, отмена «банковского роуминга», взыскание долгов: какие новшества принесет россиянам июнь

Весьма28 мая в 02:30

С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДОЛЖНИКОВ

Лениногорские вести27 мая в 22:04
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 31 мая выявлено 142 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:19
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Авто

Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене

По заявлениям автовладельца, спорткар обладает самым большим в мире пробегом среди всех моделей Lamborghini Huracan.
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Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

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Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Происшествия

В Почепском районе произошло жуткое ДТП

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета 10:00
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Новый американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
Радио Маяк 02:50
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Космос

Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года

Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
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Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

РБК 05:50
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Шоу-бизнес

Фанаты не узнали «располневшую» Наташу Королеву

Певец Шура опубликовал в своем Instagram фотографию с Наташей Королевой, однако фанаты не узнали исполнительницу из-за лишнего веса, который она набрала на самоизоляции.
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В обсерватор в Сочи поместили 14 граждан, прибывших рейсом из Бейрута

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Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

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Фотограф воссоздал настоящее лицо Наполеона

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Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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Футбол

ПСЖ выкупил Икарди у «Интера», контракт рассчитан до 2024 года

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Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».
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Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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В Казани мужчину, который упал с дерева, доставили в больницу

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В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости 29 мая в 18:57
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Общество

Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения.
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт вчера в 20:06
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