Общество

РИА НовостиРИА НовостиС 1 марта в России вступили в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
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С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

РИА Новости09:29

Коснется каждого: какие изменения в законах ждут россиян с 1 марта

АиФ Владивосток28 февраля в 05:00

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Аргументы и Факты02:44

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Известия01:21

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных людей

Эхо Москвы01:30

В России с 1 марта 2020 года вступил в силу ряд норм и законов

Газета.Ru01:11

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств

РБК02:45
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Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

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Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке

В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки.
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США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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«Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико

В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".
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"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.
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Эксперт по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала против нее иск

Психолог из Абакана Ольга Якоцуц требует 500 тысяч рублей за публикацию в Facebook Прокопьевой.
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Юлия Савичева шокирована реакцией блогерши на трагедию в бане

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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
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Общество

Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

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Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 14:41
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В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

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Космос

Костюмы проекта SIRIUS оснастят технологией VR для имитации Луны

Костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS оснастят технологией виртуальной реальности, чтобы увеличить эффект присутствия на Луне, заявил глава проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский, 29 февраля сообщает ТАСС.
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Путин заставил чиновников собирать чемоданы

Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
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Двух журналистов избили в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
Газета.Ru 17:18
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Опасно: эксперты рассказали о возможном взрыве звезды Бетельгейзе

Газета Кемерова 27 февраля в 23:55
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Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

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«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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