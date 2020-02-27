С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

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