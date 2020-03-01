Общество
REGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Общество
Юрист и урбанист рассказали, кому выгодна гаражная амнистия
Человек имеет в собственности, скажем, металлическую коробку 3x6 метров, делает за нее взносы в гаражный кооператив, но подтвердить право собственности не может, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Аничкин.
Происшествия
В Приморье разыскивается криминальный авторитет
УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Культура
В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»
В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Происшествия
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.
Общество
Уже более семи тысяч человек заразились коронавирусом вне Китая
По её данным, случаи заражения были зарегистрированы ещё в пяти странах: Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре, в общей сложности вирус проник уже в 58 стран, всего заболело 7169 человек.
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Здоровье
Британские власти могут закрыть города из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса.
Политика
Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на сайте правительства Забайкалья
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на официальном портале региона.
Футбол
Зозуля рассказал, как просил «ультрас» Днепра и Киева не приезжать на матч с «Райо»
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал, как он просил не приезжать на матч «ультрас» с Днепра, Киева и Харькова, опасаясь за здоровье фанатов «Райо».
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Космос
Следующая партия спутников OneWeb отправится в космос 21 марта
Стало известно о том, что очередные 34 спутника связи британской компании OneWeb будут запущены в космос с космодрома Байконур 21 марта.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Происшествия
Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками
В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Политика
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Армия и оружие
Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе
Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.