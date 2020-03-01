Общество

REGNUMREGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Аргументы и Факты02:44

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Известия01:21

Россия упростила ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных

РЕН ТВвчера в 16:01

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

URA.Ruвчера в 23:25

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами

ТАССвчера в 16:04

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолец01:06

Законы, важные для каждого. Как мы будем жить с 1 марта

Телеканал 360°вчера в 16:01
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Общество

В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Lenta.ru 16:55
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости 19:30
Общество

Юрист и урбанист рассказали, кому выгодна гаражная амнистия

Человек имеет в собственности, скажем, металлическую коробку 3x6 метров, делает за нее взносы в гаражный кооператив, но подтвердить право собственности не может, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Аничкин.
Вечерняя Москва 10:38
Происшествия

В Приморье разыскивается криминальный авторитет

УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Primpress.ru 18:45
Культура

В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»

В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
BFM.ru 28 февраля в 10:29
Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
Шоу-бизнес

Анне Семенович исполняется 40 лет

1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
RT на русском 04:36
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
РБК 16:01
Происшествия

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.
РБК 19:31
Общество

Уже более семи тысяч человек заразились коронавирусом вне Китая

По её данным, случаи заражения были зарегистрированы ещё в пяти странах: Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре, в общей сложности вирус проник уже в 58 стран, всего заболело 7169 человек.
Life.ru 16:27
Общество

Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды

Коммерсантъ 09:44
Здоровье

Британские власти могут закрыть города из-за вспышки коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса.
News.ru 06:15
Политика

Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на сайте правительства Забайкалья

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на официальном портале региона.
Чита.Ру 03:20
Футбол

Зозуля рассказал, как просил «ультрас» Днепра и Киева не приезжать на матч с «Райо»

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал, как он просил не приезжать на матч «ультрас» с Днепра, Киева и Харькова, опасаясь за здоровье фанатов «Райо».
Чемпионат 19:38
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Транспорт

Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом

С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск вчера в 08:02
Космос

Следующая партия спутников OneWeb отправится в космос 21 марта

Стало известно о том, что очередные 34 спутника связи британской компании OneWeb будут запущены в космос с космодрома Байконур 21 марта.
3DNews 28 февраля в 04:33
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Происшествия

Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»

Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Байкал-Daily 19:19
Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv вчера в 05:58
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Общество

Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Вечерняя Москва 17:23
Политика

Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Армия и оружие

Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе

Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
Евразия Daily 05:27
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