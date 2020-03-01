С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

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Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Общество Юрист и урбанист рассказали, кому выгодна гаражная амнистия Человек имеет в собственности, скажем, металлическую коробку 3x6 метров, делает за нее взносы в гаражный кооператив, но подтвердить право собственности не может, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Аничкин.

Происшествия В Приморье разыскивается криминальный авторитет УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Происшествия На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в Индонезии.

Общество Уже более семи тысяч человек заразились коронавирусом вне Китая По её данным, случаи заражения были зарегистрированы ещё в пяти странах: Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре, в общей сложности вирус проник уже в 58 стран, всего заболело 7169 человек.

Транспорт Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».

Космос Следующая партия спутников OneWeb отправится в космос 21 марта Стало известно о том, что очередные 34 спутника связи британской компании OneWeb будут запущены в космос с космодрома Байконур 21 марта.

Происшествия Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики» Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Технологии На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.

Общество Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).