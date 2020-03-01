Общество
РИА НовостиС 1 марта в России вступили в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
Читать в источнике
Оценить2,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Экономика
Минприроды представило концепцию утилизации упаковки производителем
Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки.
Футбол
Из-за водителя автобуса «Рубин» за час до матча не был на стадионе
Армия и оружие
Турецкая армия изготовилась наступать в Идлибе: Эрдоган попал в тупик
В ночь на 28 февраля последовал виток эскалации в регионе — под удар ВВС Сирии в районе населённого пункта Бехун (юг провинции Идлиб) попало подразделение турецкой армии.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет
Эксперты напомнили, что способность избавлять организм от генетически чужеродных объектов, что и называется иммунитетом, заложен в человеке с рождения.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Футбол
Реал — Барселона 2:0
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Экономика
Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд в 2019 году.
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Политика
Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина
Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Политика
В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию
Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Футбол
Глава Бундеслиги поддержал действия игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Матч 24-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 6:0. Однако главным событием матча стала реакция игроков обеих команд на оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.
Космос
В океанах Марса водилась селедка
В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии после покушения
Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.