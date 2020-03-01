С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

Экономика Минприроды представило концепцию утилизации упаковки производителем Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки.

Политика Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет Эксперты напомнили, что способность избавлять организм от генетически чужеродных объектов, что и называется иммунитетом, заложен в человеке с рождения.

Армия и оружие Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Политика Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.

Политика В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Футбол Глава Бундеслиги поддержал действия игроков «Баварии» и «Хоффенхайма» Матч 24-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 6:0. Однако главным событием матча стала реакция игроков обеих команд на оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Космос В океанах Марса водилась селедка В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.