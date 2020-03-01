Общество

РИА НовостиРИА НовостиС 1 марта в России вступили в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.
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С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

РИА Новости09:29

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

URA.Ruвчера в 23:25

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолец01:06

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Аргументы и Факты02:44

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Известия01:21

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами

ТАССвчера в 16:04

Россия упростила ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных

РЕН ТВвчера в 16:01
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Экономика

Минприроды представило концепцию утилизации упаковки производителем

Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки.
ТАСС 28 февраля в 15:12
Футбол

Из-за водителя автобуса «Рубин» за час до матча не был на стадионе

Все про Спорт ру 11:58
Армия и оружие

Турецкая армия изготовилась наступать в Идлибе: Эрдоган попал в тупик

В ночь на 28 февраля последовал виток эскалации в регионе — под удар ВВС Сирии в районе населённого пункта Бехун (юг провинции Идлиб) попало подразделение турецкой армии.
Евразия Daily 02:44
Политика

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Вести.Ru вчера в 11:37
Политика

Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

RT на русском 12:53
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет

Эксперты напомнили, что способность избавлять организм от генетически чужеродных объектов, что и называется иммунитетом, заложен в человеке с рождения.
Радио 1 05:10
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Футбол

Реал — Барселона 2:0

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Газета.Ru 15:35
Экономика

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд в 2019 году.
Коммерсантъ 28 февраля в 07:45
Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Общество

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Известия 11:00
Политика

Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Новостной фронт вчера в 11:29
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
ТАСС 10:12
Футбол

Фанат «Зенита» в одиночку проник на трибуну «Локомотива» и был избит

Lenta.ru 04:48
Общество

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
РИА Новости 15:27
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
Политика

В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
РБК 02:13
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Футбол

Глава Бундеслиги поддержал действия игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»

Матч 24-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 6:0. Однако главным событием матча стала реакция игроков обеих команд на оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.
Евро-футбол.ру 03:37
Космос

В океанах Марса водилась селедка

В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Экспресс газета 01:00
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru 04:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия

Тумсо Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии после покушения

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком.
Кавказский узел 15:14
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

Daily Storm 14:04
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Культуромания 08:18
Экономика

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Газета.Ru 14:32
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
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