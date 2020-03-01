Общество

REGNUMREGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В Россию разрешили ввоз незарегистрированных лекарств

Реальное время08:51

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами

ТАССвчера в 16:04

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Известия01:21

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолец01:06

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

URA.Ruвчера в 23:25

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Аргументы и Факты02:44

Россия упростила ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных

РЕН ТВвчера в 16:01
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«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0

Мойка78 вчера в 22:57
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Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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В России резко сократили выдачу кредитных карт

В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Газета.Ru 20:35
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«Краснодар» рассматривал вариант с арендой Педро и Мертенса

Клуб из Краснодара рассматривал вариант с арендой с учётом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Metaratings 12:34
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Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
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Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Общество

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Российская газета 08:29
Общество

Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине

Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Сахалин.Инфо 20:48
Общество

У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Российская газета 16:20
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Теннис

Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста

В понедельник в обновлённый рейтинг ATP впервые в истории войдут сразу три теннисиста из России: Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).
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Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
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Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости 20:40
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
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Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings 09:59
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В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

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Юра Шатунов готовит новый хит с автором «Седой ночи»

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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости 19:29
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
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Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Российская газета 03:14
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
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Заместителя главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия арестовали на 2 месяца.
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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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