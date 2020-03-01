С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

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