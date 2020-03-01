Общество
REGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Футбол
«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Экономика
В России резко сократили выдачу кредитных карт
В начале 2020 года российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт населению, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Футбол
«Краснодар» рассматривал вариант с арендой Педро и Мертенса
Клуб из Краснодара рассматривал вариант с арендой с учётом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Общество
Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине
Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Теннис
Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста
В понедельник в обновлённый рейтинг ATP впервые в истории войдут сразу три теннисиста из России: Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Авто
В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Шоу-бизнес
Юра Шатунов готовит новый хит с автором «Седой ночи»
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Происшествия
Заместителя главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве
Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия арестовали на 2 месяца.
Общество