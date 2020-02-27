Общество
REGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
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Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Происшествия
Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех
Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
Политика
Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Происшествия
В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция
Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери
Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф КХЛ
«Аванград» в Балашихе крупно обыграл «Салават Юлаев» в первом матче раунда плей-офф КХЛ (5:2).
Общество