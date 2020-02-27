Общество

REGNUMREGNUMС 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

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С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

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Вступил в силу закон, разрешающий ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных людей

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