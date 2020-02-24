Общество
Газета.RuС 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
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с чего всё началось
С 1 марта в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях временно прекратит работать беспроводной интернет, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».Коммерсантъ03:23
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Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.
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Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Экономика
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Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
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В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
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Армия и оружие
Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе
Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.
Футбол
Ростовский СКА обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка ФНЛ
Сегодня, 24 февраля футболисты СКА нанесли поражение игрокам «Крыльев Советов» в матче плей-офф Кубка ФНЛ за 9-12 места.
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Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
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Стало известно, кто представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020»
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США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.