с чего всё началось

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

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Энергетика Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

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