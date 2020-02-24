Общество
Газета.RuС 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
С 1 марта в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях временно прекратит работать беспроводной интернет, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».Коммерсантъ03:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Единоборства
Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше
Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
Энергетика
Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Футбол
«Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса
Как сообщает Libertad Digital, руководство английского клуба готово выплатить сумму отступных за 26-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Экономика
Банки обменяются данными о подозрительных переводах в СБП
Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ).
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Экономика
Названы регионы с наилучшим соотношением аренды жилья и зарплат
При зарплате в 46,2 тыс. руб. у среднестатистического россиянина останется 31,3 тыс. руб. В среднем по России наем отнимет 32% заработной платы, подсчитали эксперты портала Domofond.ru, которые сравнили средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры по стране и в регионах.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Политика
Марченко призвал принимать жесткие меры в отношении СМИ-иноагентов
Депутат Евгений Марченко на пресс-конференции по противостоянию атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ заявил, что необходимо накладывать жесткие санкции в отношении СМИ-иноагентов.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Гаджеты
Huawei Mate Xs: смартфон с гибким экраном и поддержкой 5G
Компания Huawei анонсировала новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем: аппарат получил название Mate Xs.
Футбол
В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет
Сообщается, что после анализа исследований, в которых ученые подсчитали, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек, в Великобритании решили ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов.