Общество

Газета.RuГазета.RuС 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
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с чего всё началось
С 1 марта в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях временно прекратит работать беспроводной интернет, сообщает
 пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
Коммерсантъ03:23

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Wi‑Fi временно отключат в наземном общественном транспорте Москвы с 1 марта

РИАМО06:20

С марта в Москве отключат Wi-Fi на наземном транспорте

Коммерсантъ03:23

Wi-fi в наземном транспорте Москвы будет временно недоступен с 1 марта в связи с модернизацией

Агентство Москва02:09

Wi-Fi в наземном транспорте будет временно недоступен в связи с модернизацией

Москва 2402:42

Wi-Fi будет временно недоступен в наземном транспорте Москвы с 1 марта

Вечерняя Москва02:31

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Интерфакс02:22

Доступ к Wi-Fi в наземном транспорте Москвы временно ограничат с 1 марта

ТАСС02:58
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