Транспорт
Газета.RuС 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
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