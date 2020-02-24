С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

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