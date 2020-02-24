с чего всё началось

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Политика Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.

Гаджеты Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Здоровье Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.

Общество Меган Маркл официально выступила против Елизаветы II В ответ супруги составили контрдокумент, в котором официально заявили, что королева не имеет права поступать подобным образом, сообщает Daily Mail.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Политика Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.

Футбол Неймар был удален в матче с «Бордо» Форвард «ПСЖ» Неймар получил красную карточку в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (4:3). Бразилец был удален на 90+2-й минуте.

Армия и оружие Анатомия молчаливой жестокости Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Общество Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.

Интернет Google подталкивает пользователей Microsoft Edge к переходу на Chrome Google и Microsoft долгое время конкурировали за внимание пользователей, а в своё время в Редмонде предлагали перейти на новый тогда классический веб-обозреватель Edge с Google Chrome.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.

Шоу-бизнес Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой» Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.