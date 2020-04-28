Экономика

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокС 1 мая денежные переводы стали бесплатными

С 1 мая 2020 года Центробанк РФ ограничивает размер комиссии за переводы в Системе быстрых платежей, которой ежедневно пользуются тысячи приморцев. Переводы до 100 тысяч рублей станут бесплатными.
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