Экономика
АиФ ВладивостокС 1 мая денежные переводы стали бесплатными
С 1 мая 2020 года Центробанк РФ ограничивает размер комиссии за переводы в Системе быстрых платежей, которой ежедневно пользуются тысячи приморцев. Переводы до 100 тысяч рублей станут бесплатными.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц
Комсомольская правдавчера в 17:44
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