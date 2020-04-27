С 1 мая российские банки перестанут брать с клиентов комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц в системе быстрых платежей.

С 1 мая меняются правила денежных переводов с карты на карту

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 31

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Общество В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона. 274

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