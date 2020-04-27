Экономика
Pressa40С 1 мая меняются правила денежных переводов с карты на карту
С 1 мая российские банки перестанут брать с клиентов комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц в системе быстрых платежей.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
Что изменится с 1 мая: возобновление работы судов и отмена комиссии клиентам банков за быстрые переводы
Pro Город Киров27 апреля в 12:41
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com 09:45
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Футбол
Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола»
Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
Tips 08:28
Общество
В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая
Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 06:23
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
Сам Саакашвили рассказал 22 апреля, что получил от Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
РБК 10:55
Политика
В Праге начали возводить памятник пособникам Гитлера власовцам
Памятник пособникам Гитлера «украсит» район Ржепорыйе (Řeporyje) согласно решения муниципалитета района от 11 декабря 2019 года, инициированного его главой Павлом Новотным.
REGNUM 11:06
Происшествия
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
ВОЗ не исключила снятие ограничений в России с 12 мая
Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 10:38
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
РИА Карачаево-Черкесия 02:32
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Происшествия
Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала
О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru 10:55
Армия и оружие
Птица защитила танк от американской ракеты
Перед военными была поставлена задача поразить ракетой TOW цель в виде списанного танка Т-55, расположенного на расстоянии в 1 575 метров, сообщает НТВ.
Журналистская правда 10:45
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Политика
Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Политика
Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян
Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
Энергетика
Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума
Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума Мировой спрос на энергоресурсы на фоне пандемии в 2020 году сократится на 6% — и это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет, следует из нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).
Коммерсантъ 08:34
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 10:51
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
Общество
В Таджикистане выявили первые случаи заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане, где по состоянию на 30 апреля инфекцию обнаружили у 15 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.
Rambler News Service 06:42
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Общество
Попова рассказала, когда ждать результаты испытаний вакцины от COVID
Раньше середины лета вряд ли удастся получить результаты испытаний вакцины от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
Радио Sputnik 10:39