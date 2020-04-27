Экономика

Pressa40Pressa40С 1 мая меняются правила денежных переводов с карты на карту

С 1 мая российские банки перестанут брать с клиентов комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц в системе быстрых платежей.
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С 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян

Evo-rus.com10:46

В России изменятся правила карточных переводов

Kazanfirst.ruвчера в 02:52

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21

В России меняются правила перевода денег с карты на карту

Афанасий-бизнес27 апреля в 11:03

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

Россиянам меняют правила карточных переводов с 1 мая

ПРАЙМ27 апреля в 03:11

Что изменится с 1 мая: возобновление работы судов и отмена комиссии клиентам банков за быстрые переводы

Pro Город Киров27 апреля в 12:41
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
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В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
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Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей

Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
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В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая

Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона.
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В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

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В Праге начали возводить памятник пособникам Гитлера власовцам

Памятник пособникам Гитлера «украсит» район Ржепорыйе (Řeporyje) согласно решения муниципалитета района от 11 декабря 2019 года, инициированного его главой Павлом Новотным.
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В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru вчера в 19:49
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

ВОЗ не исключила снятие ограничений в России с 12 мая

Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 10:38
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Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

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В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
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Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала

О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля.
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Армия и оружие

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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
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Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
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Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
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Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума

Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума Мировой спрос на энергоресурсы на фоне пандемии в 2020 году сократится на 6% — и это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет, следует из нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

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Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
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В Таджикистане выявили первые случаи заражения коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане, где по состоянию на 30 апреля инфекцию обнаружили у 15 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.
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Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru 07:55
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Попова рассказала, когда ждать результаты испытаний вакцины от COVID

Раньше середины лета вряд ли удастся получить результаты испытаний вакцины от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
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