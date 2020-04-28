Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

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