Экономика
Деловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными
Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
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Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Здоровье
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.
НТВ 09:57
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам
В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) в четверг началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного.
РИА Новости 09:44
Общество
На границе Тульской области нашли объездной путь
О пробках на выездах в Тульскую область начали сообщать еще утром, однако, как оказалось, дорожным затором дело не ограничилось — некоторые водители решили найти способ объехать КПП и проложили дорогу полями.
Тульская пресса 07:55
Кино
Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16
Футбол
Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня
Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Происшествия
Стало известно о столкновениях чеченцев с наркоторговцами во Франции
Между чеченцами и наркоторговцами во Франции произошли столкновения.
Lenta.ru 27 апреля в 10:07
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Шоу-бизнес
Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым
Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.
РИА Новости 09:40
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
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Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Экономика
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»
В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.
РБК 09:06
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Политика
Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе
Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
ТАСС 09:58
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Наука
Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума
Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 мая
Карантин на Кубани продлили до 12 мая.
За рулем Кубань 06:32
Авто
В России модели Datsun получили новую версию Black
Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня вчера в 04:28
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04