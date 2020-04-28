Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

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Переводы через СБП освободят от комиссии

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Какие изменения в законодательстве ждут россиян в мае 2020 года

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Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Происшествия

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Политика

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В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) в четверг началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного.
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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

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Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня

Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
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Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Происшествия

Стало известно о столкновениях чеченцев с наркоторговцами во Франции

Между чеченцами и наркоторговцами во Франции произошли столкновения.
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Общество

Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

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Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
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Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»

В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
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«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам

«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.
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Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
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Карантин на Кубани продлили до 12 мая.
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Авто

В России модели Datsun получили новую версию Black

Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня вчера в 04:28
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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