С 1 мая Центробанк ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей для физических лиц. Ожидается, что переводы до ста тысяч рублей будут бесплатными. Если сумма перевода больше, то россиянам придется заплатить не менее 0,5 %, но не более 1500 рублей.

С 1 мая в России вступят в силу новые изменения

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