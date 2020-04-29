Экономика
СургутИнтерНовостиС 1 мая в России вступят в силу новые изменения
С 1 мая Центробанк ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей для физических лиц. Ожидается, что переводы до ста тысяч рублей будут бесплатными. Если сумма перевода больше, то россиянам придется заплатить не менее 0,5 %, но не более 1500 рублей.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн вчера в 05:42
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 30 апреля в 13:14
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Политика
Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину.
Полит.ру 30 апреля в 12:50
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом
Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс вчера в 18:40
Общество
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021—2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше, чем в 2020 году.
RT на русском вчера в 20:45
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
Общество
Студент назвал необычный симптом коронавируса
Недавно стало известно, что у 10% инфицированных коронавирусом была диагностирована кожная сыпь на животе и руках.
Волгоградская правда вчера в 23:08
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 30 апреля в 12:28
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru вчера в 22:25
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Кино
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Британско-американская драма рассказывает о жизни Лео (Бардем), страдающего от деменции и переживающего в своей памяти несуществующие события, совершая поступки, которые он должен был, или хотел бы совершить в реальном прошлом.
Lenta.ru 00:00
Футбол
Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
Sport24.ru вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Жена украинского защитника, переболевшая коронавирусом, опубликовала откровенную фотографию
Спорт-Экспресс 00:06
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия вчера в 12:40
Хоккей
Цулыгин останется в тренерском штабе «Салавата Юлаева»
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин не покинет уфимский клуб и останется в тренерском штабе нового рулевого команды.
Реальное время 30 апреля в 09:36
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Здоровье
В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38