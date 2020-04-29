Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиС 1 мая в России вступят в силу новые изменения

С 1 мая Центробанк ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей для физических лиц. Ожидается, что переводы до ста тысяч рублей будут бесплатными. Если сумма перевода больше, то россиянам придется заплатить не менее 0,5 %, но не более 1500 рублей.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Какие изменения ждут жителей России в мае

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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года

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Россиян в мае ждут нововведения

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Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая

КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Технологии

В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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Здоровье

В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус

Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн вчера в 05:42
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 30 апреля в 13:14
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Политика

Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину.
Полит.ру 30 апреля в 12:50
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Происшествия

В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом

Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
Происшествия

Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс вчера в 18:40
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Общество

Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС

Россия в 2021—2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше, чем в 2020 году.
RT на русском вчера в 20:45
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Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
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Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
1
Общество

Студент назвал необычный симптом коронавируса

Недавно стало известно, что у 10% инфицированных коронавирусом была диагностирована кожная сыпь на животе и руках.
Волгоградская правда вчера в 23:08
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Армия и оружие

Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 30 апреля в 12:28
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Общество

273 россиянина вылетели из Дели на родину

273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru вчера в 22:25
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Кино

Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции

Британско-американская драма рассказывает о жизни Лео (Бардем), страдающего от деменции и переживающего в своей памяти несуществующие события, совершая поступки, которые он должен был, или хотел бы совершить в реальном прошлом.
Lenta.ru 00:00
Футбол

Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
Sport24.ru вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Жена украинского защитника, переболевшая коронавирусом, опубликовала откровенную фотографию

Спорт-Экспресс 00:06
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия вчера в 12:40
36
Хоккей

Цулыгин останется в тренерском штабе «Салавата Юлаева»

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин не покинет уфимский клуб и останется в тренерском штабе нового рулевого команды.
Реальное время 30 апреля в 09:36
7
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Здоровье

В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
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