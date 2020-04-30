Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаС 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Медицинские маски можно заменить на респираторы или другие средства для защиты дыхания.
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О подлости власти сегодня или носить маски всем

Блокнот Ростов-на-Дону14:21

В Ростовской области вводится «масочный» режим

Правительство Ростовской области11:37

В Ростовской области жителей обяжут носить маски в общественных местах

Donday.ru09:38

С завтрашнего дня в Ростовской области вводится «масочный режим»

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В Ростовской области ввели строгий масочный режим

1rnd.ru09:51

Жителей Ростовской области обязали носить на улице медицинские маски и респираторы

Donnews.ru09:41

В Ростовской области масочный режим введут с 1 мая

ТАСС10:01
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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В Минздраве предупредили о «коварстве» коронавируса

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Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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В Ростовской области может быть расширен список работающих организаций

Отдельно Евгений Ковалев рассказал о той работе, которая даст возможность расширить список организаций региона, имеющих разрешение осуществлять трудовую деятельность.
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Политика

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После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости вчера в 09:28
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Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
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Армия и оружие

Вертолеты и самолеты репетируют над Петербургом воздушный парад Победы

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Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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Кино

Умер индийский актер Риши Капур

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные рейсы.
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Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
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Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста

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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
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В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
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В Чувашии прошел «черный дождь»

Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
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Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении

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