С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Медицинские маски можно заменить на респираторы или другие средства для защиты дыхания.

С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

Общество Законы, которые вступают в силу с 1 мая В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.

Общество Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом. 53

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,2K

Здоровье В Минздраве предупредили о «коварстве» коронавируса Болезнь может преподнести неприятный сюрприз Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о "коварности" коронавируса. 615

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 372

Политика Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. 455

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая. 959

Общество Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. 79

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 347

Кино Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 16

Общество ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные рейсы.

Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 8

Наука Обнаружено новое средство от коронавируса Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком. 1

Общество В Чувашии прошел «черный дождь» Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». 6

Экономика C 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ. 60