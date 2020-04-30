Коронавирус
Российская газетаС 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок
С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Медицинские маски можно заменить на респираторы или другие средства для защиты дыхания.
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Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
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В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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РБК 05:35
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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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Здоровье
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Болезнь может преподнести неприятный сюрприз Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о "коварности" коронавируса.
Pro Город Владимир 03:00
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление
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НТВ 07:58
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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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В Ростовской области может быть расширен список работающих организаций
Отдельно Евгений Ковалев рассказал о той работе, которая даст возможность расширить список организаций региона, имеющих разрешение осуществлять трудовую деятельность.
Правительство Ростовской области 13:19
Политика
На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»
После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости вчера в 09:28
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
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Газета.Ru 13:07
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
Общество
ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные рейсы.
Известия 14:28
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
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Дождь вчера в 03:28
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
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Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
Общество
В Чувашии прошел «черный дождь»
Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Аргументы и Факты 13:51
Экономика
C 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ.
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Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Религия
Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении
Православие и Мир вчера в 08:01