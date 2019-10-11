Финансы

NSP.ruNSP.ruС 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам

С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья. Центробанк, как мы и предупреждали, ввёл в практику показатель долговой нагрузки (ПДН).
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