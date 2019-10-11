Финансы
NSP.ruС 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам
С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья. Центробанк, как мы и предупреждали, ввёл в практику показатель долговой нагрузки (ПДН).
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Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
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Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
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Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
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Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
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Общество
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