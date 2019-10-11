Экономика
NSP.ruС 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам
С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья. Центробанк, как мы и предупреждали, ввёл в практику показатель долговой нагрузки (ПДН).
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Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Театры
Конкурс на должность директора Национального художественного музея проведут заново
Конкурс на должность генерального директора Национального художественного музея пришлось отменить, так как только один кандидат подал полный пакет документов.
ИА ЯСИА 20:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Футбол
Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30
На Sports.ru можно посмотреть матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в прямом эфире. Начало – в 03:30 по московскому времени.
Sports.ru 18:35
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета 19:58
Культура
В Свердловской области открылось шесть виртуальных концертных залов
Заместитель губернатора региона Павел Креков напомнил, что проект по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области реализуется с 2009 года.
Областная газета 11:50
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Наука
Ученые доказали правоту Ницше
Исследователи проанализировали данные ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH).
Популярная механика 09:06
Политика
В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства
В России 2 октября вступил в силу закон, который сокращает необходимый трудовой стаж для получения гражданства, сообщает «РИА Новости».
Известия 20:05
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 21:13
Энергетика
Эквадор заявил о планах выйти из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, сообщает Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов государства в официальном заявлении.
Аргументы и Факты 15:55
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Происшествия
Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу
Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
RT на русском 03:57
Политика
Валуев не намерен слушать Грету Тунберг в Госдуме
Народные новости 05:24
Интернет
WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge.
Ведомости 10:59
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Культура
Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами
Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38